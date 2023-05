Roma – Secondo filone Juventus: “Una super multa di 718mila euro e la rinuncia a tutti i ricorsi”.

“Il Tribunale federale battezza l’accordo trovato fra la procura federale e il club bianconero nell’udienza sulla manovra stipendi, il secondo filone nato dall’invio delle carte dell’indagine penale Prisma della procura della repubblica di Torino”.

“A questo punto i dieci punti della penalizzazione delle plusvalenze sono da considerare passati in giudicato”.

Per scrivere l’ultima parola, però, bisognerà aspettare le decisioni dell’Uefa.

“Ora si può guardare con maggiore serenità al futuro”, ha commentato Gabriele Gravina.

Per quanto riguarda l’ex presidente della Juve, “non ha voluto sottoscrivere la rinuncia al ricorso per le plusvalenze e andrà dunque a processo il 15 giugno. Tutti gli altri dirigenti ed ex dirigenti juventini hanno patteggiato”.