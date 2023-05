Gargano – Un violento temporale accompagnato da grandine ha colpito la città di San Giovanni Rotondo nelle scorse ore, provocando una serie di problemi alla circolazione e mettendo in ginocchio alcune vie principali. Il maltempo ha trasformato diverse strade in veri e propri torrenti d’acqua, causando disagi e rallentamenti per gli automobilisti e i pedoni.

Uno dei tratti più colpiti è stato quello di Via Foggia (SP45bis), che è stato costretto a chiudere al traffico a causa dell’accumulo di acqua. Le autorità locali, tra cui la Polizia Municipale e i Vigili del Fuoco, hanno prontamente deviato il flusso veicolare verso una strada alternativa più asciutta, al fine di garantire la sicurezza dei conducenti e facilitare la circolazione.

Articolo a cura di Vittorio Agricola.