Una persona è morta dopo essere stata risucchiata dalla turbina di un aereo passeggeri in partenza dall’aeroporto Schiphol di Amsterdam. I funzionari dell’aeroporto hanno precisato che la tragedia è avvenuta sul piazzale fuori dal terminal trafficato, mentre un volo KLM era pronto a decollare verso Billund, in Danimarca. I passeggeri sono stati fatti scendere dall’aereo e un’indagine è stata avviata. Il velivolo coinvolto è un jet Embraer a corto raggio, utilizzato dal servizio Cityhopper di KLM.

L’incidente è stato assistito in diretta da alcuni passeggeri, che hanno visto la tragica fine della vittima. Subito dopo l’accaduto, l’aeroporto ha issato diverse bandiere olandesi a mezz’asta davanti all’ingresso principale, lasciando il Paese sotto shock. “Oggi a Schiphol si è verificato un incidente durante il quale una persona è finita nel motore di un aereo in funzione”, ha dichiarato la compagnia di bandiera olandese KLM in una nota, aggiungendo che “purtroppo la persona è deceduta”. KLM non ha rivelato l’identità della vittima, e molti dettagli sulla dinamica dell’incidente restano ancora da chiarire.

Un dipendente della compagnia, presente a bordo dell’aereo, ha raccontato che una persona sarebbe saltata nel motore mentre l’equipaggio stava completando le istruzioni sulla sicurezza. A quel punto si è udito un “rumore infernale” e per un attimo si è visto del fumo. Al momento non è chiaro se la vittima (la cui identità e sesso non sono stati rivelati) fosse un passeggero o un dipendente dell’aeroporto. Rimane incerto anche se il gesto sia stato intenzionale o meno. Potrebbe trattarsi di un suicidio, di un incidente sul lavoro, o di una tragica fatalità che ha coinvolto un passeggero.

