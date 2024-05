LEGGI ANCHE //

Una rappresentanza dell’ Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Manfredonia – è andata in visita alla sede del Parlamento Europeo di Bruxelles, grazie al patrocinio dell’eurodeputato Dott. Massimo Casanova, socio della Sezione di Manfredonia sin al 1995 e, ovviamente, non si sono fatti sfuggire l’opportunità di visitare la capitale Belga e comprendere meglio l’organizzazione e le dinamiche di lavoro della massima istituzione dell’Unione Europea.

La giornata è iniziata con la visita all’Europarlamento ed è proseguita con un incontro con un funzionario della Comunità Europea, il quale ha illustrato la struttura e le modalità di lavoro delle istituzioni europee.

Immancabili le visite al Parlamentarium, museo della storia dell’UE, all’Atomium, grandioso monumento edificato in occasione dell’esposizione mondiale del ’58 e all’Europa in miniatura, parco a tema che raccoglie le riproduzioni in scala dei principali monumenti europei.

Non sono mancati i momenti per soddisfare il palato, infatti è risultato impossibile astenersi dal gustare le prelibatezze belghe, quali la deliziosa cioccolata.

Soci e simpatizzanti sono rimasti entusiasti di questa esperienza, la quale ha permesso di comprendere il funzionamento delle Istituzioni Europee e di conoscere alcuni aspetti di tradizioni e cultura Belga.

La delegazione della sezione di Manfredonia dell’Associazione Nazionale Carabinieri ha incontrato il Generale di Corpo d’Armata dei Carabinieri Dott. Giovanni Cataldo, in servizio presso la NATO di Bruxelles, al quale gli è stato consegnato da parte del Presidente della ANC di Manfredonia Dott. Michele Trotta, un riconoscimento delle Stele Daunie.