La mattina di giovedì 30 maggio, la linea ferroviaria San Severo-Peschici Calenella è stata colpita da atti vandalici che hanno causato la soppressione di diversi treni. Ferrovie del Gargano ha immediatamente attivato un piano di emergenza per minimizzare i disagi ai passeggeri. Questo è il secondo episodio di danneggiamento agli impianti in pochi giorni. I tecnici di Ferrovie del Gargano sono già al lavoro per ripristinare i collegamenti elettrici e garantire la ripresa del servizio.