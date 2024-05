BARLETTA – Giovedì, poco dopo le 12, si è verificato un distacco di intonaco in un appartamento al quinto piano situato nel centro di Barletta. Un’anziana residente è rimasta coinvolta nell’incidente ed è stata trasportata all’ospedale Dimiccoli. Le cause dell’accaduto sono ancora in fase di accertamento.

La palazzina, situata in via 3 novembre, era oggetto di lavori di ristrutturazione. L’intervento è stato immediatamente gestito da due squadre del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, allertati dalla Polizia Municipale.

L’operazione di soccorso ha causato rallentamenti nel traffico sia veicolare che pedonale, con la situazione tornata alla normalità dopo le 13. Le condizioni dell’anziana coinvolta non sono gravi.

Fonte Antennasud.com