Rapina all’alba a Borgo Incoronata, dove tre individui con il volto coperto hanno fatto irruzione nel bar-tabacchi di via Centro Incoronata. Sebbene sembrassero disarmati, i malviventi sono riusciti a sottrarre l’incasso di circa 250 euro e vari tabacchi lavorati. L’episodio è avvenuto alle 5 del mattino e si è concluso in pochi minuti, senza provocare feriti o contusi. I carabinieri stanno indagando sull’accaduto e verificando la presenza di telecamere di sorveglianza nella zona per raccogliere eventuali prove.

Lo riporta Foggiatoday.it