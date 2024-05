Campionati nazionali Fesik di karate a Montecatini Terme, protagonisti gli atleti della Funakoshi di Manfredonia

Dal 17 al 20 maggio 2024 il palazzetto dello sport di Montecatini Terme ha ospitato 1008 atleti in rappresentanza di 110 società provenienti da tutte le regioni italiane in occasione dei campionati nazionali Fesik di karate aperti a tutti gli agonisti. Gli atleti della palestra Funakoshi di Manfredonia sono stati anche questa volta protagonisti riuscendo a conseguire risultati significativi, anche se alcuni di loro erano alle loro prime esperienze.

Brillante è stata la prova di Guerra Morrys che è riuscito a fregiarsi della medaglia di bronzo nella categoria All Age di Kata ed il terzo posto in coppa Italia nella specialità del Kata della categoria Seniores.

Altrettanto valida è stata la prova del giovane Filippo Palumbo che è riuscito a scalare la vetta della sua categoria arrivando a conquistare la medaglia di bronzo nella specialità del Kata. Ottime le prove delle bravissime atlete Troiano Isabella e Maggiò Fanchini Rita Pia, che nonostante fossero alla loro prima esperienza in campo nazionale, sono riuscite a distinguersi.

I maestri Vincenzo, Salvatore e Rossella Brigida sono davvero molto entusiasti di questo finale di stagione sportiva della palestra Funakoshi che veniva già da un importante risultato conseguito sempre a Montecatini Terme ad Aprile con i preagonisti. Una stagione ricca di successi, afferma soddisfatto il Maestro Brigida Vincenzo, docente nazionale cintura nera 8° Dan, che ripaga gli sforzi e l’impegno profuso dagli atleti e dai loro genitori durante quest’ anno sportivo.

Ripartiremo ad allenarci per i prossimi obiettivi, ma adesso ci concentreremo su attività più ludiche, in quanto stiamo preparando il saggio conclusivo in occasione del quale gli atleti sosterranno gli esami di passaggio di cintura e dunque la parola d’ordine sarà divertimento.