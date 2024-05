Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi di sicurezza in relazione alla bonifica di un ordigno bellico scoperto in via Spalato, nel Comune di Foggia.

Per permettere alle forze armate dell’Esercito Italiano di svolgere le operazioni di bonifica, sarà necessario sospendere temporaneamente l’erogazione idrica il 1° e il 2 giugno 2024 nella “zona rossa” designata, con un raggio di circa 430 metri dal punto di rinvenimento dell’ordigno.

La sospensione dell’acqua durerà 24 ore, iniziando alle ore 20:00 del 1° giugno e concludendosi approssimativamente alle ore 20:00 del 2 giugno.

I disagi interesseranno principalmente gli edifici senza autoclave e riserva idrica, o con capacità di accumulo insufficiente, situati all’interno dell’area soggetta all’evacuazione. Acquedotto Pugliese consiglia ai residenti della zona interessata di usare l’acqua con parsimonia, evitando consumi non essenziali durante l’interruzione, poiché ciò aiuterà a minimizzare i disagi.

Per limitare eventuali inconvenienti, Acquedotto Pugliese fornirà acqua aggiuntiva tramite autobotti, dislocate nei seguenti punti:

1° giugno 2024 dalle ore 20:00 alle ore 24:00:

Corso Garibaldi (davanti al Municipio)

Piazza Sant’Eligio

Via Sant’Alfonso dei Liguori

2 giugno 2024 dalle ore 12:00 alle ore 20:00:

Piazza Cavour (davanti alla Villa Comunale)

Piazza Vittorio Veneto (davanti alla stazione ferroviaria)

Piazza San Francesco D’Assisi

Largo Pianara

