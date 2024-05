Galli a La Marca: "Evidentemente a 9 giorni dal voto comincia a soffrire il grande successo dei nostri eventi"

Manfredonia . “Nessuna moltiplicazione di pani e pesci, ma solo degli effetti errati, e poi eliminati, per illuminare le foto. Come ben sanno i tanti che erano presenti all’incontro con i giovani, la partecipazione è stata così reale e sincera che da subito non c’erano più posti a sedere per coloro che sono accorsi e hanno posto domande e sollecitazioni”.

“Mi duole constatare che il candidato sindaco Domenico La Marca ci attacchi per delle inezie. Evidentemente a 9 giorni dal voto comincia a soffrire il grande successo dei nostri eventi. Noi andiamo avanti, consapevoli della nostra libertà e della nostra autonomia. Non mi rivolgo ai cittadini e alle cittadine con promesse fantasiose o peggio come un allegro neofita, che finge di non conoscere il fardello delle speranze dissolte in questi anni”.