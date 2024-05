Domenica 26 maggio 2024, Michele Potito, bravo promotore di gite in bus presso santuari e città d’arte, ha portato un gruppo di Manfredonia a visitare le città di Altamura, Matera e Bari.

Nel corso della giornata, trascorsa in spensieratezza e in preghiera, il gruppo ha visitato (oltre la bellissima Matera e l’antica Basilica Pontificia di San Nicola di Bari), la stupenda cattedrale di Altamura, fatta costruire nel 1232 dal grande imperatore Federico II di Svevia. In questa maestosa chiesa Madre, i gitanti di Manfredonia, sono andati a vedere la tomba dove è stato seppellito Mons. Michele Castoro, il compianto e amato Arcivescovo dell’Arcidiocesi di Manfredoni-Vieste-San Giovanni Rotondo.

Mi riferivano, la maggior parte dei presenti nel duomo di Altamura, che la visita alla tomba dell’arcivescovo Castoro, è stata molto sentita e commovente. Sempre a Altamura il gruppo di Manfredonia, in giro per la Città, si è recato presso l’antico forno a legna “Santa Caterina”, risalente al 1321, dove stavano preparando e infornando il famoso pane di Altamura DOP. Insomma, una bella gita (come tante altre), organizzata da Michele Potito , trascorsa in totale serenità e allegria.