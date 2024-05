Foggia, 30 maggio 2024. Tre ori, due medaglie d’argento, due bronzi. Il totale fa sette importantissimi podi conquistati dagli atleti del Cus Foggia ai Campionati Nazionali Universitari ospitati dal 18 al 25 maggio dalla città di Campobasso e altri comuni del Molise.

Un bottino che vale un ottimo piazzamento nel medagliere generale della massima competizione accademica: tredicesimo posto, ad un passo dalla top ten guidata dall’inarrivabile Cus Torino che, con cinquanta medaglie totali, ha chiuso al primo posto la nove giorni di sport universitario.

In tutto, sono stati 48 i Cus che hanno partecipato al segmento primaverile dei Cnu 2024, circa tremila gli studenti-atleti in gara, 448 le medaglie assegnate.

Numeri che racchiudono la grandezza di un evento che ogni anno regala emozioni uniche.

“Emozioni che siamo contenti di vivere accanto ai nostri ragazzi che puntualmente, edizione dopo edizione, ci dimostrano non solo tutto il loro talento ma anche tutta la loro voglia di sfruttare la vetrina nazionale offerta dai Cnu per portare in alto, con orgoglio, il nome del nostro ateneo, del nostro Cus e di tutto il territorio foggiano”, spiega il presidente Claudio Amorese, presente a Campobasso durante le gare dei Campionati Universitari.

A firmare i trionfi del Cus Foggia sono stati, Francesca Semeraro, oro nel salto con l’asta, Francesco Pio Iandolo, 1° posto nel fioretto, e Marco Mastrullo, campione nella sciabola.

“Francesca Semeraro e Francesco Iandolo sono al terzo titolo universitario consecutivo, mentre Marco Mastrullo rappresenterà l’Italia ai prossimi campionati Europei Under 23 di scherma, in programma in Turchia ad inizio giugno. Sono atleti – spiega Amorese – di altissimo profilo che con costanza, dedizione e grande senso di responsabilità abbinano il percorso sportivo a quello universitario, così come tutti i circa trenta studenti Unifg che hanno fatto parte della nostra spedizione”.

Le medaglie d’argento del Cus Foggia invece portano la firma di Gregorio Angelini, secondo posto nella marcia 5 km, e Rosemilia Mazza, taekwondo.

Alle spalle di Rosemilia Mazza, sempre nella categoria +67 del combattimento femminile, un’altra atleta cussina: Ilenia Di Leo.

Terzo posto, infine, per Arnaldo Piserchia, bronzo nella sciabola maschile.

“Sono tutte medaglie di assoluto valore – commenta Amorese – vittorie che ci permettono di preparare con sempre più entusiasmo i prossimi Cnu, quelli del 2025, ad Ancona. Nel frattempo voglio ringraziare tutti i dirigenti ed i collaboratori del Cus Foggia, preziosi nel curare nei minimi dettagli l’organizzazione della trasferta in Molise. Ed un grandissimo ringraziamento va anche ai tecnici che hanno accompagnato e guidato i ragazzi durante le gare. La nostra è una squadra unita che viaggia compatta verso nuovi traguardi ed obiettivi. Traguardi ed obiettivi che riusciamo a raggiungere anche in virtù del forte ed ambizioso sostegno dell’Università di Foggia, solida base di tutti i nostri successi”.

“Il grande risultato conseguito dai nostri studenti ai Campionati Nazionali Universitari ci riempie di soddisfazione ed è un vanto per tutta la Comunità Unifg.” Ha dichiarato il Rettore, prof. Lorenzo Lo Muzio, che ha aggiunto “Ringrazio il Presidente Amorese e i tecnici che hanno accompagnato i nostri atleti in questa avventura. Sono molto orgoglioso di tutti loro e del progetto che stanno portando avanti con grande entusiasmo, costanza e impegno”.