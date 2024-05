Il Pane di Monte Sant’Angelo, rinomato pane di grano tenero del Gargano, è ora presente sul sito di Nutella, grazie ai contributi dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e all’impegno di Donato Taronna, celebre panificatore di Monte Sant’Angelo.

Per celebrare il perfetto connubio tra pane e Nutella, Ferrero ha deciso di creare una vetrina dei pani più famosi d’Italia sul proprio sito. Tra questi, non poteva mancare il Pane di Monte Sant’Angelo, che si sposa perfettamente con la celebre crema spalmabile. Chi di noi non ha mai gustato una morbida fetta di pane con Nutella?

Storia e Territorio del Pane di Monte Sant’Angelo

Il Pane di Monte Sant’Angelo è uno dei pochi pani in Puglia realizzati con grano tenero. Tradizionalmente, si presentava in pezzature molto grandi, raggiungendo anche un metro di diametro e 12 kg di peso, per ottimizzare l’uso del forno e garantire il sostentamento delle famiglie contadine per tutta la settimana. Oggi è più comune trovarlo in forme che variano da 1 a 4 kg, mantenendo comunque la caratteristica di restare fragrante a lungo. La lavorazione è lenta e prevede diversi tempi di riposo dell’impasto, dovuti all’impiego del lievito naturale. La cottura avviene ancora oggi in forni di pietra refrattaria.

Il Taglio del Pane di Monte Sant’Angelo

Dopo una delicata incisione della crosta con coltello a seghetto, se il pane è fresco procedere con un taglio deciso. Si suggerisce uno spessore di almeno un centimetro e mezzo per permettere una migliore stabilità nella degustazione.

La Spalmata della Nutella sul Pane di Monte Sant’Angelo

L’alveolatura a tratti più ampia, a tratti più fitta e piccola, rende la spalmata più semplice. Si consiglia di procedere con una spalmata rapida e decisa, così da permettere una distribuzione di Nutella® omogenea.

