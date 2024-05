La risposta di Lisci non si è fatta attendere e ha pubblicato un messaggio sul suo profilo Facebook. “Lo faccio solo per sottolineare che il confronto che ho sempre cercato nella mia vita e in questa campagna elettorale è trasparente, diretto e orientato alla crescita collaborativa reciproca. Il mio obiettivo resta comune: amministrare la ‘cosa pubblica’ nel miglior modo possibile, esclusivamente a vantaggio dei cittadini, in modo inclusivo e progressista.”

Ha poi aggiunto: “Credo fermamente che ciò che definisce una persona e, in particolare, un candidato politico non sia né l’orientamento sessuale né l’abilità culinaria (di cui, comunque, mi considero una valida rappresentante!). Sono la forza delle idee e la capacità di trasformarle in azioni concrete a beneficio della collettività che ci identificano. Invito l’elettore che mi ha inviato questa lettera anonima a un confronto sano, costruttivo e diretto su temi più concreti che possano davvero appassionare la comunità.”

Lo riporta l’Immediato.