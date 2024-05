Manfredonia. Foto dipendenti - dirigenti Comune con La Marca. Grandolfo richiama ai doveri di imparzialità

“Richiamo ai doveri di imparzialità del pubblico dipendente e di tutela dell’immagine dell’Ente”. Così la commissaria straordinaria del Comune di Manfredonia, Rachele Grandolfo in vista delle elezioni comunali dell’8 e 9 giugno. Lo riporta una nota di Palazzo di Città. Un intervento scaturito dalla recente diatriba originata dalla foto di alcuni dirigenti e dipendenti del Comune di Manfredonia con esponenti del Partito Democratico e del candidato a sindaco, Domenico La Marca. La situazione ha poi originato un’interrogazione parlamentare dell’onorevole Giandiego Gatta.

Lo riporta L’immediato.

“Intendo doverosamente esprimere il mio forte disappunto – continua Grandolfo – per le aspre polemiche che hanno visto coinvolto l’Ente, suo malgrado, nell’attuale periodo di campagna elettorale, nel quale, è finanche superfluo rammentare, il rigore nei comportamenti dei dipendenti, sia nell’orario d’ufficio, che fuori da esso, deve essere osservato con assoluto scrupolo. L’immagine dell’Ente, la sua imparzialità, il suo prestigio nei confronti di tutte le forze politiche impegnate nel confronto democratico elettorale, sono valori che devono essere tutelati da tutti, nessuno escluso”.