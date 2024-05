Nei giorni scorsi sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione del faro di Mattinata, come annunciato dal sindaco Michele Bisceglia.

I lavori sono stati avviati grazie a un contributo di 150.000 euro stanziato dalla Regione Puglia per interventi di cura e messa in sicurezza del territorio pugliese, ottenuto dal Comune di Mattinata grazie alla qualità del progetto presentato.

Il faro, costruito negli anni quaranta e situato nell’area portuale di Mattinata in Contrada Agnuli, è stato storicamente utilizzato come fanale di segnalazione marittima. Ora sarà oggetto di rifunzionalizzazione e riqualificazione, con la rimozione degli elementi privi di valore storico e architettonico, per un intervento filologico che lo renda adeguato alla futura espansione dell’area portuale.

Eretto nel secondo dopoguerra, il faro è rimasto in funzione fino agli anni sessanta, dopodiché è stato occupato abusivamente da una famiglia che gestiva l’area portuale. Qualche anno fa, prima dello scioglimento per mafia, l’amministrazione comunale aveva intenzione di mettere in vendita il Faro di Agnuli.

“Continua il lavoro quotidiano e sistematico dell’Amministrazione comunale per migliorare Mattinata e la sua narrazione”, dichiara il sindaco Michele Bisceglia. “Prosegue una visione di comunità che non smette di credere in se stessa e nelle sue potenzialità”.

Lo riporta Il Fatto del Gargano.