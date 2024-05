MOLFETTA – Un cittadino di Molfetta, non del tutto autonomo nella gestione dei propri bisogni, ha denunciato di aver pagato per corsi di formazione mai erogati. Questo ha dato il via a un’indagine della guardia di finanza locale, che ha portato all’arresto dell’amministratore di fatto di un centro di formazione informatica. Il centro, ormai chiuso e cancellato dalla Camera di Commercio, non aveva fornito i corsi né il supporto di tutor promesso. Durante l’operazione, sono stati sequestrati 2800 euro, considerati provento del reato. L’amministratore è accusato di truffa e circonvenzione di incapace.

Le indagini delle Fiamme Gialle hanno rivelato che l’indagato, pur sapendo che la sua ditta individuale non era più abilitata al rilascio della certificazione richiesta, ha continuato a ingannare la vittima, facendole credere che avrebbe potuto completare la formazione e ottenere il titolo desiderato. Nonostante la cessazione dell’attività, l’indagato ha comunque incassato ulteriori somme a saldo. Il provvedimento di arresto è stato emesso dal gip del Tribunale di Trani.

Lo riporta Antennasud.com