Il nuovo piano regionale per il 2024 e 2025 prevede 396 assunzioni a Foggia per le 10 aziende ed enti del servizio sanitario regionale. Tra le 2300 assunzioni totali, 302 sono destinate al Policlinico di Foggia e 94 alla Asl.

In totale verranno assunti 900 medici. Le assunzioni avranno un budget annuale di 127 milioni di euro. “Si tratta di numeri importanti che rispondono alle richieste del territorio e della nostra comunità”, ha commentato Michele Emiliano, presidente della Regione.

Per il 2024 sono disponibili circa 71 milioni di euro, che permetteranno assunzioni scaglionate (1400 previste dal primo luglio 2024). Emiliano ha spiegato: “È un’opportunità che abbiamo colto grazie alle risorse aggiuntive ministeriali per il personale per specifiche finalità. Il ‘tesoretto’ non utilizzato dallo spazio finanziario 2023 e i fondi derivanti dalle cessazioni non previste del personale sanitario”. Lo riporta foggiatoday.it.

“Con queste assunzioni – ha concluso il governatore della Puglia – vogliamo dare nuova linfa al sistema sanitario, che si basa essenzialmente sulle competenze e sulla passione delle donne e degli uomini del nostro servizio pubblico regionale”.