Buone notizie per gli aspiranti insegnanti di religione cattolica (IRC): il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha firmato due bandi che regolano le procedure ordinarie e straordinarie per il reclutamento di docenti nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria. La selezione avverrà dopo 20 anni dalla precedente, tenutasi nel 2004. Complessivamente, saranno assunti 6.428 nuovi docenti.

“Abbiamo deciso di bandire un nuovo concorso dopo 20 anni, consapevoli dell’importanza di questa disciplina per la crescita degli studenti. Con docenti competenti e motivati, avremo maggiori opportunità di approfondire la nostra storia e confrontarci sui principi che rappresentano le radici della nostra civiltà”, ha dichiarato Valditara.

Dettagli sui posti disponibili

Il concorso prevede 1.928 posti suddivisi tra le due procedure: 927 posti per la scuola dell’infanzia e primaria e 1.001 posti per la scuola secondaria di primo e secondo grado. Inoltre, sono stati banditi 4.500 posti per le procedure straordinarie: 2.164 posti per la scuola dell’infanzia e primaria e 2.336 posti per la scuola secondaria di primo e secondo grado. Complessivamente, le assunzioni saranno 6.428.

Requisiti e titoli di studio richiesti

Per partecipare alle procedure concorsuali ordinarie, i candidati devono possedere i seguenti requisiti: a) certificazione dell’idoneità diocesana, rilasciata dal Responsabile dell’Ufficio diocesano competente nei 90 giorni antecedenti alla data di scadenza della domanda, valida per la diocesi e il grado di scuola di riferimento; b) uno dei titoli previsti dall’Intesa del 28 giugno 2012 tra il Ministro dell’Istruzione e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana.

Presentazione della domanda

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica, una volta pubblicato il bando ufficiale.

Svolgimento del concorso

Il concorso consisterà in una prova scritta (50 quesiti a risposta multipla su computer), una prova orale (comprendente una lezione simulata) e la valutazione dei titoli. Le commissioni esaminatrici disporranno di un totale di 250 punti: 100 per la prova scritta, 100 per la prova orale e 50 per i titoli.

