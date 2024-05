Straordinario successo e tutto esaurito per "Questa volta te lo dico che ti amo" della Compagnia Teatrale L'Airone

Grande accoglienza e sold out per “Questa volta te lo dico che ti amo”, il nuovo spettacolo della Compagnia Teatrale L’Airone, in scena il 27, 28 e 29 maggio presso il teatro delle scuole elementari di Mattinata. La commedia, scritta da Luca Franco e diretta da Matteo Prencipe, ha conquistato il pubblico con la sua brillante rappresentazione dei sentimenti di amicizia e amore.

La pièce di Luca Franco è un viaggio tra due emozioni fondamentali come l’amicizia e l’amore, trattate con un tocco di leggerezza e comicità, senza rinunciare alla poesia e all’attenzione emotiva. La trama si sviluppa intorno a un incontro tra amici dopo molti anni, rivelando un intreccio di situazioni e dialoghi vivaci. Alcune cose rimangono immutate, mentre altre sono radicalmente cambiate.

“Ogni personaggio ha la sua storia e il suo carattere, che spesso si intreccia e si scontra con quello degli altri. ‘Questa volta te lo dico che ti amo’ è una storia che mette d’accordo tutti, adatta a un vastissimo pubblico. È una commedia spensierata, allegra, vivace ed emozionante, che mira a raccontare le due facce della stessa medaglia attraverso una lente di comicità e con l’obiettivo di divertire gli spettatori”, ha dichiarato Matteo Prencipe, regista della compagnia teatrale L’Airone, a StatoQuotidiano.it.

La commedia ha saputo coinvolgere e emozionare, confermandosi un successo strepitoso e segnando un altro trionfo per la compagnia.

