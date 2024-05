Tasso: “I nostri giovani sono una risorsa immensa”. La visione di Emiliana, Marco, Roberta e Gianluca

Manfredonia. Le proposte di giovani delle liste della coalizione “MANFREDONIA…UNA SFIDA DA VINCERE INSIEME” hanno tenuto banco in un incontro organizzato da Emiliana Guerra e Marco Impagnatiello, candidati nella lista “Antonio Tasso Sindaco”, nell’accogliente piccolo auditorium “Il Palco in una Stanza”, che allarga il novero di eventi, spaziando dall’arte al sociale, con brevi puntate di politica in occasione delle elezioni amministrative (il salotto artistico è stato messo a disposizione di tutti i candidati, gratuitamente, dalla proprietaria/animatrice, Francesca Rinaldi, apprezzato soprano sipontino, n.d.r.).

Il candidato sindaco Tasso ha vestito anche i panni di conduttore (ruolo ricoperto tante volte in passato), presentando gli ospiti e moderando gli interventi.

Emiliana e Marco hanno raccontato il progetto ‘Green Dream’, il sogno di un ambiente rispettato, che conferisca decoro alla Città e benessere alla collettività. Essi hanno portato l’esperienza vissuta a Chattanooga (Tennessee, USA), passata da località estremamente inquinata e con scarsa qualità della vita a città modello per bassissima incidenza dei parametri di inquinamento ed elevata vivibilità.

Il loro impegno sarà quello di fornire un contributo alla futura amministrazione per interventi sulla riqualificazione delle aree periferiche e sviluppo della cultura del lavoro con idee e progettualità. In questo affiancati da Gianluca Piccoli (atleta e fisioterapista) e Roberta Tasso (docente) che hanno scelto di rimanere a Manfredonia e non emigrare altrove. I punti che formano il documento finale dell’interessante incontro sono pienamente in sintonia con il programma amministrativo di coalizione: Tavoli di ascolto e di confronto con le varie parti sociali e produttive; proposte di riqualificazione strutturale ed ambientale per le aree depresse, con costante azione di controllo; coinvolgimento dei giovani in progettualità di lavoro, interessando le imprese.

“Sono tutte proposte che trovano luogo nel nostro programma e nell’insieme delle proposte recepite, che verranno trasformate in azioni concrete. Questi ragazzi sono una notevole risorsa, non solo per il nostro progetto amministrativo, ma per la collettività. Non saranno patrimonio di una forza politica, ma di un’amministrazione e noi ci batteremo affinché sia la nostra” così chiude l’incontro Tasso.