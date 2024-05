Non è l’unica buona notizia che in questi ultimi giorni riguarda il futuro dell’Ospedale di Manfredonia giunta dalla Direzione dell’Asl Foggia. Infatti, è stato annunciato dal Direttore Antonio Nigri (che ringraziamo per l’attenzione e la pragmaticitá dimostrate in tutti questi mesi), l’imminente avvio dei lavori di adeguamento ed ammodernamento dell’intera struttura attraverso i fondi PNRR.