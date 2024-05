Storie Italiane apre stamattina con il drammatico racconto di una violenta rapina avvenuta a Zapponeta, in provincia di Foggia. Un gruppo di una decina di ladri ha fatto irruzione in una casa, aggredendo brutalmente un’anziana e le sue due figlie con un bastone.

Il bottino è stato di poche migliaia di euro. Il programma di Rai Uno ha inviato una troupe sul luogo dell’accaduto per intervistare Lucia, una delle figlie dell’anziana vittima. Lucia racconta: “Un mese fa, qualcuno ha tentato di forzare la porta finestra di una delle camere da letto, ma non ci è riuscito a causa delle inferriate. Abbiamo un impianto di sicurezza, ma le telecamere nella parte posteriore non erano attive. Probabilmente i ladri lo sapevano e ci avevano studiato da tempo. Mia mamma è sotto choc, ha una frattura al piede sinistro, un trauma alla gamba destra e alla testa. Anche mia sorella è sotto choc”.

Lucia continua: “Verso le 2:30-3:00, mia mamma ha sentito dei rumori e un odore acre, poi ha visto delle scintille. È venuta a svegliarci per chiederci se sentivamo anche noi i rumori e gli odori. Quando sono uscita fuori non ho notato niente di strano, ma andando più avanti ho visto una fila di uomini vestiti di nero, si vedevano solo gli occhi, attaccati alla parete cercando di non farsi notare. Ho subito capito che erano ladri e ho detto a mia mamma di correre. Non abbiamo fatto in tempo a chiuderci in casa; i ladri hanno forzato la porta e sono entrati”.

L’inviata di Storie Italiane descrive i ladri come un commando ben organizzato, quasi come dei ninja, dotati di torce sul capo. “Sono rimasti dentro casa circa mezz’ora”, racconta Lucia. “Il tempo che mio fratello è arrivato con la vigilanza e il suocero. L’allarme era scattato. I ladri inizialmente hanno detto di essere della polizia, poi della finanza e dei carabinieri, affermando di dover fare una perquisizione. Hanno spinto mia sorella e picchiato mia madre per farle stare zitte”.

Lucia aggiunge: “Ho chiesto di mostrarmi il tesserino, ma il capo del gruppo mi ha detto di stare zitta. Volevano rinchiuderci in stanze separate, ma mi sono opposta. Hanno detto che cercavano soldi e oggetti di valore. Non so da dove sia uscita la cifra di 100mila euro, ma non è assolutamente vera”. Infine, Lucia lamenta un ritardo nei soccorsi: “Ci sono volute un’ora e mezza per arrivare”.