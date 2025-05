Bari e la Puglia contro Israele: il caso arriva all’Ambasciata di Tel Aviv a Roma

BARI – La recente presa di posizione di Bari e della Regione Puglia nei confronti dello Stato di Israele ha raggiunto un livello diplomatico, con l’invio di un dossier ufficiale all’Ambasciata israeliana a Roma.

La questione nasce dalle decisioni adottate nelle ultime ore nel Tacco d’Italia, che hanno suscitato reazioni politiche e istituzionali.

Il consiglio comunale di Bari ha approvato un ordine del giorno in cui viene dichiarata “non gradita” la presenza, sotto qualsiasi forma, dello Stato di Israele o dei suoi rappresentanti in occasione della Fiera del Levante e delle altre fiere di settore.

Una decisione simbolica ma significativa, che riflette il forte dissenso locale verso le relazioni con lo Stato israeliano.

A questa iniziativa si è aggiunta quella della Regione Puglia, guidata dal presidente Michele Emiliano, che ha invitato tutti i dirigenti e dipendenti regionali, nonché le società partecipate, a interrompere ogni rapporto con le istituzioni o i rappresentanti israeliani.

Un gesto che mira a rafforzare la posizione politica regionale contro le recenti scelte diplomatiche di Israele.

Il console onorario della Puglia, Luigi De Santis, ha già inviato un corposo dossier all’Ambasciata generale di Israele a Roma, evidenziando tutte le implicazioni politiche, economiche e scientifiche derivanti da queste decisioni.

La risposta diplomatica sarà ora gestita dall’ambasciata israeliana in Italia, che dovrà decidere come procedere in base alle indicazioni ricevute.

La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di tensioni tra le istituzioni pugliesi e lo Stato di Israele.

Già ad aprile scorso, anche il Senato accademico dell’Università degli Studi di Bari aveva deciso all’unanimità di non partecipare più al bando sull’Accordo di Cooperazione Industriale, Scientifica e Tecnologica tra Italia e Israele.

Una serie di azioni che testimoniano il forte dissenso locale verso le politiche israeliane e il tentativo di esprimere solidarietà alle posizioni palestinesi.

Resta da vedere quale sarà la risposta ufficiale dell’ambasciata israeliana e se questa escalation diplomatica avrà ripercussioni sulle relazioni tra la regione e Tel Aviv.

Intanto, Bari e la Puglia continuano a manifestare il loro dissenso attraverso atti simbolici e politici.

