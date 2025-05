Comune di Foggia, a Valeria Logrillo l'incarico di patrocinio legale per parte civile in un processo

Il Comune di Foggia si costituirà parte civile nel procedimento penale presso il Tribunale Ordinario di Foggia, che vede imputati due soggetti (i cui nomi sono omessi per riservatezza) accusati di un reato che ha coinvolto direttamente l’Amministrazione comunale, individuata nel decreto di giudizio immediato come parte offesa.

Con una determinazione dirigenziale recentemente adottata, il Segretario Generale del Comune, avv. Alfredo Mignozzi, in sostituzione ad interim della Dirigente dell’Avvocatura, ha formalizzato il conferimento dell’incarico legale all’avv. Valeria Logrillo, Of Counsel presso Deloitte Legal S.t.A. a r.l. SB, con studio in Milano. La scelta arriva a seguito di una procedura di valutazione interna che ha evidenziato l’impossibilità, per il Servizio Avvocatura dell’Ente, di assumere la difesa a causa del notevole carico di lavoro in corso, nonostante i soli tre avvocati in organico.

La selezione è avvenuta nel rispetto del regolamento comunale per l’Avvocatura Civica e dell’Albo degli Avvocati patrocinatori del Comune, con invito a presentare offerta rivolto a tre professionisti iscritti nella sezione penale. Solo due hanno risposto: tra questi, l’avv. Logrillo è stata ritenuta idonea per curriculum, esperienza e congruità dell’offerta economica, pari a € 5.106,92, comprensiva di oneri accessori. È previsto un acconto iniziale di € 1.517,48. Il professionista non ha precedenti incarichi con il Comune di Foggia, garantendo così anche il principio di rotazione.

La determinazione ha inoltre approvato il relativo disciplinare d’incarico, che regolamenterà il rapporto professionale tra il Comune e la legale milanese, la quale si è impegnata anche a fornire attività di consulenza stragiudiziale collegata al procedimento. Il codice CIG associato all’affidamento è B70031B3BA.

L’affidamento rientra tra i servizi legali esclusi dalla normativa sugli appalti, come ribadito dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza del 6 giugno 2019. In tali casi, infatti, si tratta di un rapporto fiduciario “intuitu personae”, caratterizzato da riservatezza e specificità professionale. Ciò non esonera l’Amministrazione dal rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità stabiliti dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023), nonché dalla normativa sull’equo compenso.

Il conferimento dell’incarico si fonda sulle disposizioni vigenti, incluse la delibera del Consiglio comunale n. 22 del 27 febbraio 2025 che ha approvato il bilancio di previsione 2025-2027, e il Decreto Sindacale n. 2 del 15 gennaio 2025 che attribuisce le funzioni dirigenziali dell’Avvocatura al Segretario Generale.

A cura di Giovanna Tambo.