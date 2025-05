Con Determinazione Dirigenziale n. 152 del 22 maggio 2025, il Comune di Foggia ha ufficialmente conferito alla funzionaria Dott.ssa Elena D’Orta l’incarico ad interim di Elevata Qualificazione presso il Servizio Sport, afferente all’Area 3 – Affari Generali, in sostituzione della Dott.ssa Veronica Leone, attualmente assente.

Il provvedimento si è reso necessario al fine di garantire continuità operativa e gestionale nelle attività del Servizio Sport, a seguito della sospensione temporanea dell’incarico precedentemente attribuito alla Dott.ssa Leone con Determinazione Dirigenziale n. 148/2025. La sospensione, comunicata in seguito ad apposita corrispondenza intercorsa con il Servizio Risorse Umane, è destinata a perdurare fino al rientro della titolare.

La scelta della Dott.ssa D’Orta è motivata dal suo pregresso svolgimento dello stesso incarico fino al recente avvicendamento e dalla comprovata esperienza e professionalità, documentate nel curriculum vitae conservato agli atti dell’Amministrazione. La decisione è stata adottata nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e delle procedure regolamentari comunali.

Il provvedimento dirigenziale richiama in particolare l’art. 17, comma 5, del CCNL 2019/2021, che disciplina l’attribuzione degli incarichi ad interim di Elevata Qualificazione e la relativa retribuzione di risultato. Viene inoltre fatto riferimento all’art. 7, comma 7, del Regolamento comunale approvato con Deliberazione di Giunta n. 112 del 18 luglio 2024, che stabilisce i criteri di calcolo dell’indennità connessa all’incarico ad interim: questa sarà determinata nella misura del 25% del valore economico della retribuzione di posizione associata all’incarico vacante, tenendo conto sia della complessità delle funzioni attribuite sia dei risultati della valutazione individuale.

Con il presente atto, il Comune chiarisce inoltre che l’incarico comporta la piena assunzione di responsabilità di prodotto e di risultato, in linea con il profilo professionale della funzionaria incaricata. Le risorse finanziarie destinate all’indennità risultano regolarmente allocate nel fondo per le Elevate Qualificazioni per l’anno in corso.

Il Dirigente dell’Area 3 – Affari Generali, Dott. Giuseppe Marchitelli, ha espresso il parere di regolarità tecnica, attestando la conformità dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000. Sono stati inoltre acquisiti il visto di regolarità contabile e quello attestante la copertura finanziaria.