Delitto di Garlasco, l’ex Magistrato sulla condanna di Stasi: “Decisione al di là di ogni ragionevole dubbio”

Nel corso della nuova indagine della Procura di Pavia sul delitto di Garlasco, Maurizio Fumo, ex magistrato e Presidente della quinta sezione della Corte di Cassazione, è intervenuto per la prima volta in televisione per ribadire la sua posizione sulla condanna definitiva di Alberto Stasi a sedici anni di carcere, pronunciata nel dicembre 2015.

Fumo ha spiegato che la seconda Corte d’Assise d’Appello di Milano ha giudicato gli elementi a carico di Stasi sufficienti a provare la sua responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio. La condanna, ha precisato, si basa sull’esclusione di qualsiasi ipotesi alternativa, che viene definita “fantasiosa, improbabile e fuori dalla realtà”.

Riguardo alle teorie difensive che suggerivano scenari diversi, l’ex magistrato le ha definite generiche e prive di fondamento concreto, sottolineando che molte di queste stanno emergendo nuovamente nelle ultime settimane, ma senza prove solide.

Interrogato sul possibile mutamento del suo giudizio dopo i recenti sviluppi, Fumo ha dichiarato che, al momento, si tratta solo di ipotesi astratte non ancora dimostrate e ha espresso dubbi sulla loro reale attendibilità, osservando come la molteplicità di queste nuove teorie sia in sé un segnale di incertezza.

In conclusione, ha affermato di non essere convinto da nessuna delle nuove ipotesi emerse, confermando con fermezza la validità della sentenza che condanna Stasi.

Lo riporta tgcom24.mediaset.it.