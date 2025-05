Foggia, Amiu Puglia annuncia dodici nuove assunzioni: orgoglio e impegno per una città più pulita

Foggia — Sono stati sottoscritti oggi dodici nuovi contratti di lavoro presso l’Unità operativa di Foggia di Amiu Puglia, rafforzando così il team dedicato alla gestione dei servizi ambientali nella città.

Si tratta di cinque autisti e sette operatori (cinque uomini e due donne), tutti selezionati attraverso le graduatorie delle prove svoltesi tra il 2021 e il 2022.

I nuovi assunti saranno ufficialmente in servizio a partire da martedì 3 giugno e il loro contratto si concluderà il 31 dicembre 2025.

Tutti i contratti sono a tempo pieno, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente la qualità del servizio offerto ai cittadini di Foggia.

Alla cerimonia di firma erano presenti la presidente di Amiu Puglia, Antonella Lomoro, i consiglieri di amministrazione Colomba Mongiello e Fabrizio Baia, il direttore generale Antonello Antonicelli e l’assessore alle Società partecipate Davide Emanuele.

“Come previsto dal piano industriale e deliberato in Consiglio di amministrazione, queste assunzioni rafforzeranno la nostra forza lavoro per perseguire la mission aziendale: offrire un servizio sempre più efficiente, contribuendo a rendere Foggia una città più pulita, vivibile e bella,” ha dichiarato Lomoro.

La presidente ha sottolineato inoltre come questa nuova fase rappresenti un arricchimento sia professionale che umano: “Sono lieta che queste ragazze e questi ragazzi possano vedere i risultati dell’impegno e dei sacrifici fatti per raggiungere questo obiettivo. Ricordo loro che indossare la divisa di Amiu Puglia è un onore che comporta responsabilità, consapevolezza e rispetto.”

Un passo importante per l’azienda e per la comunità foggiana, che guarda con fiducia al futuro grazie all’impegno quotidiano di chi lavora per mantenere la città più pulita e accogliente.