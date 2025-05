Foggia: nuove ammissioni nel programma regionale di sostegno ai disabili gravissimi

Consiglio Comunale Foggia - Immagine non riferita al testo - PH ENZO MAIZZI

Il Comune di Foggia, in qualità di Ente capofila dell’Ambito Territoriale Sociale, aggiorna la gestione del programma “Sostegno Familiare”, finanziato dal Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza (FNA) e dedicato alle persone con gravissima disabilità.

Con la Determinazione Dirigenziale n. 1058, si è preso atto della restituzione di oltre 9.000 euro da parte di beneficiari che, a seguito di ricoveri ospedalieri superiori a 30 giorni, hanno temporaneamente perso i requisiti per il contributo mensile, come previsto dalla normativa regionale.

Le somme recuperate, già rientrate nelle casse comunali, hanno consentito di effettuare uno scorrimento della graduatoria, permettendo l’ingresso di due nuove famiglie nel programma di sostegno. Ciascuna potrà beneficiare di un contributo totale di 14.000 euro (venti mensilità da 700 euro) relative al periodo maggio 2023 – dicembre 2024.

Particolare attenzione è stata dedicata a uno dei nuovi beneficiari, deceduto nel marzo scorso: la Regione Puglia ha autorizzato il riconoscimento del contributo pro quota fino alla data del decesso, in conformità con la Delibera di Giunta Regionale n. 1803/2024.

I fondi per il finanziamento del programma sono stanziati nel bilancio comunale 2025, al Capitolo di Spesa 706000, destinato alle misure sociali per la disabilità, a conferma di una gestione trasparente e attenta alle esigenze della comunità.