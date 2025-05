Forno crematorio a Caprarica di Lecce: Casili chiede stop ai nuovi impianti

Il consigliere regionale del M5S Cristian Casili si schiera al fianco dei cittadini di Caprarica di Lecce, contrari alla costruzione di un forno crematorio all’interno del cimitero, a ridosso del centro abitato. Casili sottolinea l’urgenza di una pianificazione regionale, prevista dalla legge del 2008, che disciplini la localizzazione di questi impianti prima di autorizzarne di nuovi.

Il consigliere annuncia il deposito di una proposta emendativa per sospendere tutti i procedimenti autorizzativi in assenza del piano regionale, ancora non approvato dopo 17 anni dalla sua previsione normativa. Senza una visione strategica e uniforme, evidenzia Casili, si rischia una proliferazione disomogenea di progetti che possono causare squilibri territoriali, conflitti con le comunità locali, problemi ambientali e duplicazioni di servizi.

Casili richiama l’esempio della Regione Lazio, che lo scorso anno ha sospeso per 12 mesi la realizzazione di nuovi impianti crematori in attesa del piano di coordinamento regionale. Pur riconoscendo la legittimità del progetto a Caprarica sancita dal Tar, Casili evidenzia che non si possono ignorare le preoccupazioni della popolazione e che la costruzione di nuovi forni deve avvenire solo dopo un’adeguata pianificazione regionale condivisa.

Il consigliere ringrazia inoltre i cittadini che si sono organizzati nei comitati locali per portare avanti questa battaglia da anni.