Manfredonia, il sindaco aggiorna sulla situazione del Manfredonia Calcio: interesse di acquisto in corso

Manfredonia (Foggia) – Dopo le recenti tensioni e le incertezze che hanno coinvolto il futuro del Manfredonia Calcio, il sindaco Domenico La Marca ha voluto fare chiarezza sulla delicata vicenda.

In un comunicato ufficiale, il primo cittadino ha aggiornato la cittadinanza riguardo alle ultime evoluzioni relative alla società sportiva.

Durante un incontro tra l’Amministrazione Comunale e la società del club, guidata dall’ingegner Gianni Rotice, è stata annunciata l’intenzione di mettere in vendita il club.

In assenza di acquirenti, si era prospettata la possibilità di non iscrivere la squadra al prossimo campionato di Serie D, una decisione che avrebbe segnato un punto di svolta per il calcio locale.

Tuttavia, nelle ultime ore, sono emersi segnali di interesse da parte di potenziali acquirenti.

Pur trattandosi ancora di un approccio informale e preliminare, il sindaco La Marca ha prontamente favorito i contatti tra le parti, rispettando l’autonomia delle trattative private.

“Ritengo doveroso aggiornare la cittadinanza – ha dichiarato il primo cittadino – Sono pienamente consapevole dell’importanza che il calcio riveste per la nostra comunità, non solo sotto il profilo sportivo ma anche sociale e identitario. Continuerò a seguire con attenzione gli sviluppi della vicenda.”

Il sindaco ha inoltre assicurato che terrà la popolazione informata su eventuali novità e spera che si possano creare le condizioni per una soluzione positiva, nell’interesse della città e dei tifosi.

La situazione resta quindi in evoluzione, con l’auspicio che il Manfredonia Calcio possa trovare presto una nuova guida e riprendere a rappresentare con orgoglio la comunità sipontina nel panorama calcistico nazionale.