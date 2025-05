Manfredonia introduce isole ecologiche informatizzate per una raccolta differenziata più moderna

Manfredonia (Foggia) – La Giunta Comunale di Manfredonia ha approvato un progetto sperimentale per migliorare la gestione dei rifiuti attraverso l’installazione di isole ecologiche informatizzate nei comparti CA1, CA2 e CA4.

Questi nuovi cassonetti sostituiranno il sistema “porta a porta” e saranno accessibili tramite riconoscimento dell’utente e rilevamento del volume conferito.

Finanziato con circa 910.000 euro provenienti dai fondi PNRR, il progetto mira a rendere la raccolta più efficiente, ridurre i costi e favorire un sistema più rispettoso dell’ambiente.

L’assessora alla Sostenibilità Mariarita Valentino ha definito questa iniziativa “un primo passo concreto” verso un sistema più funzionale.

In parallelo, il Comune pubblicherà un avviso per assegnare 30 schermature alle utenze commerciali del centro storico, permettendo loro di conferire i rifiuti in modo ordinato e decoroso.

Le attività interessate devono essere in regola con la TARI e avere occupazione di suolo pubblico attiva.

Il progetto sarà realizzato in collaborazione con ASE Spa e non comporterà spese per il bilancio comunale.

Se i risultati saranno positivi, l’iniziativa potrebbe essere estesa ad altre zone della città.