BARI, 30 maggio 2025 – Redazione ANSA Puglia

La giudice dell’udienza preliminare di Bari, Valeria Isabella Valenzi, ha emesso una sentenza pesante nell’ambito di un procedimento abbreviato che ha visto coinvolte 40 persone accusate, a vario titolo, di traffico di droga nel quartiere Japigia del capoluogo pugliese. Le pene inflitte variano da un minimo di 2 anni e 10 mesi a un massimo di 20 anni di reclusione.

L’indagine, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari e denominata “Codice Interno”, rappresenta un filone dell’inchiesta più ampia sui rapporti tra criminalità organizzata, politica e affari nel territorio barese. Questa tranche si è concentrata esclusivamente sull’attività di spaccio gestita dal clan Parisi-Palermiti.

Tra i condannati spicca il nome del boss Eugenio Palermiti, al quale è stata inflitta la pena più severa insieme a figure ritenute ai vertici dell’organizzazione: Raffaele Addante, Filippo Mineccia, Michele Ruggieri e Silvio Sidella. Condanne significative anche per il figlio di Palermiti, Giovanni, e per Radames Parisi, nipote del noto boss ‘Savinuccio’: rispettivamente 18 anni e 18 anni e 6 mesi.

Secondo l’accusa, gli imputati avrebbero preso parte a un’associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti, nonché alla produzione, trasporto e detenzione della droga per finalità di spaccio. I reati contestati risalgono al periodo compreso tra giugno 2017 e settembre 2018.

Sette le persone assolte con formula piena “per non aver commesso il fatto”, mentre per alcuni imputati vi sono state assoluzioni parziali limitate a specifici capi d’imputazione. Un altro imputato è stato prosciolto per intervenuta prescrizione.

Il Tribunale ha inoltre disposto che gli appartenenti all’organizzazione condannati per associazione a delinquere risarciscano la Regione Puglia, che si era costituita parte civile, nonché le spese legali sostenute dall’ente.

Le motivazioni della sentenza saranno rese note entro novanta giorni.

