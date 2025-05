Veronica Maya: scudetto Napoli e ondata di commenti sessisti

Proseguono i festeggiamenti per lo scudetto del Napoli, conquistato venerdì sera. Tra i tanti tifosi presenti sul lungomare Caracciolo per la sfilata della squadra, c’era anche Veronica Maya, nota conduttrice Rai e tifosa azzurra. Arrivata via mare con la famiglia, Maya ha condiviso sui social momenti di festa in costume da bagno, diventando però oggetto di commenti sessisti e offensivi.

Durante la celebrazione, Veronica Maya ha postato video e foto dagli eventi sul lungomare e in mare, dove con i figli e il marito Marco Moraci ha partecipato alla festa a bordo di un’imbarcazione privata. Nel video più condiviso, la conduttrice balla con un costume argentato e la bandiera del Napoli, esprimendo tutto il suo entusiasmo per il quarto scudetto della squadra partenopea.

Purtroppo, insieme ai messaggi di sostegno, il post ha attirato anche numerosi commenti volgari e sessisti: dai complimenti spinti e inappropriati come «Che milf devastante» e «Che culo che ha la tipa sul gommone!» a frasi offensive legate al suo aspetto fisico, con paragoni irrispettosi come «Pensavo fosse Giacomo Urtis».

A differenza di episodi precedenti, Veronica Maya per ora ha scelto di non rispondere alle provocazioni, concentrandosi sulla gioia dei festeggiamenti e sull’orgoglio di tifare Napoli.

Lo riporta leggo.it.