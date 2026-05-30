Assalto al bancomat BPER a Manfredonia, Molo 21: “Serve subito più presenza dello Stato sul territorio”

A seguito del grave assalto al bancomat della filiale BPER nel centro di Manfredonia, avvenuto nella notte, il movimento Molo 21 esprime piena solidarietà alla banca, ai dipendenti e alla direttrice della filiale, colpita da un episodio definito “allarmante” per la città.

Nel messaggio di vicinanza, il gruppo sottolinea come l’episodio abbia colpito non solo un istituto di credito, ma l’intero tessuto urbano ed economico cittadino, evidenziando una situazione che viene ritenuta preoccupante per la sicurezza del centro cittadino.

Particolare sostegno è stato rivolto alla vice coordinatrice del movimento e direttrice della filiale, Patrizia Salvetti, insieme a tutti i lavoratori dell’istituto.

Secondo Molo 21, quanto accaduto rappresenta un segnale che non può essere ridotto a semplice fatto di cronaca: un’azione criminale nel cuore della città che avrebbe inciso sul senso di sicurezza dei cittadini e sulla serenità delle attività economiche locali.

Per questo il movimento chiede un intervento immediato delle istituzioni:

“Chiediamo al Sindaco di Manfredonia di farsi immediatamente portavoce presso la Prefettura e gli organismi competenti affinché venga valutato un rafforzamento della presenza delle forze dell’ordine sul territorio. La gravità dell’accaduto e il luogo in cui si è verificato impongono un’azione tempestiva e coordinata, finalizzata ad aumentare i controlli, intensificare le attività di prevenzione e contrastare con maggiore efficacia i fenomeni criminali”.

Nel documento si ribadisce inoltre la necessità di una presenza più visibile e costante dello Stato, affinché i cittadini possano percepire maggiore sicurezza e fiducia nelle istituzioni.

Molo 21 auspica infine che i responsabili vengano individuati e assicurati alla giustizia, sottolineando l’importanza di una risposta unitaria della comunità nel segno della legalità e della tutela del territorio.

Lo riporta su Facebook, Molo21.