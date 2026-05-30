SAN GIOVANNI ROTONDO – C’è un silenzio che pesa. Un silenzio “latente”, quasi assordante, che secondo il giornalista Maurizio Varriano accompagna una delle vicende più delicate per San Giovanni Rotondo e per l’intero territorio: il futuro di Casa Sollievo della Sofferenza.

Varriano parla di una situazione “anomala, anzi anormale”, denunciando l’assenza di una presa di posizione chiara da parte della politica dinanzi a uno scenario che definisce grave e ormai al centro dell’attenzione mediatica nazionale. Negli ultimi giorni, infatti, diversi organi di stampa hanno riacceso i riflettori sull’ipotesi di vendita o ingresso di un gruppo partecipativo legato al mondo delle cliniche private.

Al centro della riflessione vi è il destino di una struttura sanitaria che rappresenta molto più di un presidio ospedaliero: Casa Sollievo della Sofferenza è un simbolo, un punto di riferimento vitale per San Giovanni Rotondo e per migliaia di cittadini che vedono nella sanità un diritto essenziale, non subordinabile alle logiche del denaro.

“La politica ha l’obbligo di parlare, di esprimersi, anche negativamente”, sottolinea Varriano. Il giornalista richiama le diverse sensibilità presenti nel dibattito pubblico, da chi ritiene che le strutture private debbano restare tali senza sostegno pubblico, a chi invece apre alla possibilità di una partecipazione politica e istituzionale nel salvataggio di realtà private ma con una forte funzione pubblica.

Per Varriano, il tempo dell’ambiguità è finito. Non si può restare sospesi nel dubbio, né rifugiarsi nell’indecisione. “Essere o non essere non può continuare a essere il dilemma”, afferma, invitando la politica a scegliere, a pronunciarsi, a non lasciare sola una comunità davanti a una questione che riguarda la salute, la dignità e il futuro del territorio.

Casa Sollievo della Sofferenza, ricorda Varriano, ha rappresentato e continua a rappresentare un presidio di importanza vitale non solo per San Giovanni Rotondo, ma per tutti coloro che credono che la salute sia un diritto e un dovere dello Stato.

“Continueremo a parlarne su Stato Quotidiano”, conclude il giornalista. “Continueremo a non pensare che la politica sia davvero caduta così in basso. Se ne parli, se ne parli e si continui a parlarne”.