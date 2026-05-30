Cerignola, Pasquale Pannoli tra gli incordatori ufficiali al WTA 125 di Foggia

Nuovo importante traguardo professionale per Pasquale Pannoli, scelto per entrare a far parte del team degli incordatori ufficiali dell’Open delle Puglie WTA 125, in programma al Tennis Club Foggia. Un incarico prestigioso che arriva dopo la recente esperienza maturata al Challenger ATP di Barletta, confermando la crescita del professionista cerignolano nel panorama del tennis internazionale.
L’evento porterà nel capoluogo dauno il grande tennis femminile internazionale, con la partecipazione di atlete provenienti da diversi Paesi e un torneo ormai sempre più rilevante nel circuito nazionale e mondiale.
Per Pannoli si tratta di un nuovo riconoscimento di alto profilo, dopo aver già ricoperto il ruolo di stringer durante il Challenger di Barletta. L’approdo al WTA 125 di Foggia rappresenta infatti un ulteriore passo avanti in un settore altamente specializzato.
Nel tennis professionistico, l’incordatore svolge un ruolo fondamentale: precisione, rapidità e competenze tecniche sono indispensabili per preparare le racchette secondo le richieste specifiche delle atlete, contribuendo direttamente alle migliori condizioni di gioco.
«Essere stato scelto anche per il WTA 125 di Foggia è per me motivo di grande soddisfazione. Dopo l’esperienza vissuta a Barletta, questa nuova opportunità rappresenta una conferma importante del lavoro svolto e della passione che da sempre dedico al mondo del tennis», afferma Pasquale Pannoli.
Un risultato che assume un significato particolare anche per Cerignola, che vede uno dei suoi concittadini protagonista dietro le quinte di una manifestazione sportiva internazionale di primo piano. Un riconoscimento che premia anni di esperienza, professionalità e dedizione nel settore dell’incordatura professionale.
Con questa nuova esperienza nel team ufficiale del WTA 125 di Foggia, Pasquale Pannoli aggiunge un altro tassello significativo al proprio percorso professionale, portando ancora una volta il nome di Cerignola nel grande tennis internazionale.