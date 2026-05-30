Foggia, al Cep inaugurato il murale “Libera” contro la violenza sulle donne

È stato inaugurato nel quartiere CEP di Foggia il murale contro la violenza sulle donne intitolato “Libera”, realizzato dall’artista foggiano Vito Moreno e collocato sulla parete esterna del mercato coperto, di fronte alla parrocchia San Paolo.

L’opera raffigura una donna che riesce a spezzare la catena della violenza, simbolicamente rappresentata da un filo rosso, diventando un’immagine di libertà e rinascita. In alto compare la scritta “Libera di vivere senza catene”, pensata come messaggio di speranza e consapevolezza rivolto a tutte le donne.

Si tratta del sesto murale realizzato nell’ambito di un progetto di riqualificazione urbana promosso dall’associazione “So’ Bellicos”. A sottolineare il valore dell’iniziativa è stato il presidente Andrea Castriotta, che ha dichiarato: “Sei opere artistiche per la riqualificazione urbana della città di Foggia. Noi della aps So’Bellicos pensiamo che questa sia la strada giusta: impegnarsi, spendere il nostro tempo, le nostre capacità e anche qualche soldino per rendere migliore la nostra città. Se ci impegnassimo tutti, basterebbe davvero poco”.

L’intervento si inserisce in un percorso di arte pubblica che punta a trasformare spazi urbani del quartiere CEP attraverso messaggi sociali e culturali.

Lo riporta foggiatoday.it.