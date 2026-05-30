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FOGGIA MURALE Foggia, al Cep inaugurato il murale “Libera” contro la violenza sulle donne

L’opera raffigura una donna che riesce a spezzare la catena della violenza, simbolicamente rappresentata da un filo rosso

Foggia, al Cep inaugurato il murale “Libera” contro la violenza sulle donne

Foggia, al Cep inaugurato il murale “Libera” contro la violenza sulle donne - Fonte Immagine: foggiatoday.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
30 Maggio 2026
Cronaca // Foggia //

È stato inaugurato nel quartiere CEP di Foggia il murale contro la violenza sulle donne intitolato “Libera”, realizzato dall’artista foggiano Vito Moreno e collocato sulla parete esterna del mercato coperto, di fronte alla parrocchia San Paolo.

L’opera raffigura una donna che riesce a spezzare la catena della violenza, simbolicamente rappresentata da un filo rosso, diventando un’immagine di libertà e rinascita. In alto compare la scritta “Libera di vivere senza catene”, pensata come messaggio di speranza e consapevolezza rivolto a tutte le donne.

Si tratta del sesto murale realizzato nell’ambito di un progetto di riqualificazione urbana promosso dall’associazione “So’ Bellicos”. A sottolineare il valore dell’iniziativa è stato il presidente Andrea Castriotta, che ha dichiarato: “Sei opere artistiche per la riqualificazione urbana della città di Foggia. Noi della aps So’Bellicos pensiamo che questa sia la strada giusta: impegnarsi, spendere il nostro tempo, le nostre capacità e anche qualche soldino per rendere migliore la nostra città. Se ci impegnassimo tutti, basterebbe davvero poco”.

L’intervento si inserisce in un percorso di arte pubblica che punta a trasformare spazi urbani del quartiere CEP attraverso messaggi sociali e culturali.

Lo riporta foggiatoday.it.

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