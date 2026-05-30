Foggia, corteo contro la violenza: la città si mobilita dopo l’aggressione in Piazza Mercato

FOGGIA – Si è svolta oggi, 30 maggio, la manifestazione contro la violenza che ha attraversato le vie del centro cittadino, con un corteo partito da via Lanza e concluso in Piazza Mercato, luogo simbolo dell’aggressione avvenuta lo scorso 9 maggio ai danni del giovane Luigi.

Un’iniziativa nata dal dolore ma trasformata in un momento di riflessione collettiva e mobilitazione civica, fortemente voluta dalla famiglia del ragazzo, che nei giorni precedenti aveva lanciato un appello alla cittadinanza e alle istituzioni affinché la città rispondesse in maniera unitaria.

Nel corso della manifestazione, numerosi cittadini, associazioni e rappresentanti istituzionali hanno preso parte al corteo, condividendo un messaggio chiaro: dire “no” a ogni forma di violenza e riaffermare il valore della convivenza civile.

Particolarmente significativo l’intervento della madre di Luigi, che ha ribadito la volontà di trasformare la sofferenza in impegno sociale: «La violenza non può essere una risposta. I nostri ragazzi devono poter vivere la città senza paura. Serve responsabilità da parte di tutti, soprattutto nell’educazione al rispetto».

Parole che hanno trovato eco anche nelle istituzioni locali. L’assessore comunale De Santis ha sottolineato la capacità della comunità foggiana di reagire nei momenti difficili, evidenziando il ruolo fondamentale delle forze dell’ordine e degli strumenti investigativi che hanno permesso una rapida individuazione dei responsabili dell’aggressione.

«I problemi non vanno nascosti – ha dichiarato – ma affrontati con senso di responsabilità collettiva. Questa manifestazione dimostra che la città non si arrende».

Il corteo si è svolto in un clima ordinato e partecipato, con momenti di silenzio e riflessione proprio in Piazza Mercato, diventata ancora una volta simbolo di una ferita urbana ma anche di una volontà di riscatto.

La giornata si è conclusa con un messaggio condiviso: la lotta alla violenza passa non solo attraverso l’intervento delle istituzioni, ma anche e soprattutto dalla partecipazione attiva della comunità, dalla scuola alle famiglie, fino al tessuto sociale della città.

Un segnale forte, che punta a restituire a Foggia un’immagine di coesione e responsabilità, nel segno della legalità e del rispetto reciproco.