Foggia, volontarie de “La Via della Felicità” ripuliscono Via Rosati

Un gesto concreto per contribuire al decoro urbano e alla tutela degli spazi pubblici. Nel pomeriggio di ieri, tre volontarie dell’associazione “La Via della Felicità Foggia” hanno svolto un’attività di clean-up lungo Via Rosati, intervenendo nella pulizia dei marciapiedi e delle aree limitrofe.

Durante l’iniziativa sono stati raccolti due grandi sacchi di rifiuti, tra cartacce, plastica, pacchetti di sigarette e altri materiali abbandonati lungo la strada. Un intervento semplice ma significativo, che ha permesso di restituire maggiore pulizia a una delle zone più frequentate della città.

L’azione, spiegano le volontarie, nasce con l’obiettivo di promuovere responsabilità collettiva e rispetto per l’ambiente urbano, invitando i cittadini a contribuire alla cura degli spazi comuni attraverso piccoli comportamenti quotidiani.

“La Via della Felicità Foggia” è un gruppo attivo sul territorio attraverso iniziative sociali, campagne di sensibilizzazione e attività dedicate al miglioramento urbano, con l’intento di diffondere valori legati a solidarietà, partecipazione civica e rispetto reciproco.

L’associazione prende il nome da “La Via della Felicità”, guida al buon senso scritta dall’umanitario L. Ron Hubbard, composta da 21 precetti morali non religiosi pensati per favorire una convivenza più armoniosa e responsabile. Diffusa in milioni di copie nel mondo, l’opera ispira da tempo attività di volontariato e progetti sociali in diversi Paesi.

Le volontarie hanno annunciato che le operazioni di clean-up proseguiranno anche nelle prossime settimane in altre zone della città, con l’obiettivo di sensibilizzare sempre più cittadini sull’importanza del rispetto dell’ambiente urbano e del bene comune.

Perché una città più pulita significa anche una città più vivibile per tutti.