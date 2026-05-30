BARI – Dal prossimo 1° luglio entrerà in servizio il primo Frecciarossa diretto tra Lecce e Napoli, una novità attesa da anni che consentirà di collegare senza cambi il Salento con il capoluogo campano.

Ad annunciarlo è Trenitalia, società del Gruppo Ferrovie dello Stato, che ha già aperto la vendita dei biglietti per il nuovo collegamento ad alta velocità destinato a rafforzare i rapporti tra Puglia e Campania e a migliorare la mobilità nel Mezzogiorno.

Il viaggio inaugurale partirà da Lecce il 1° luglio alle 18.10, mentre la prima corsa in direzione opposta è prevista da Napoli Centrale il 2 luglio alle 6.45.

Lungo il percorso il Frecciarossa effettuerà fermata nelle principali città servite dalla linea: Brindisi, Bari Centrale, Barletta, Foggia, Benevento e Napoli Afragola. Una soluzione che punta a rendere più semplici e confortevoli gli spostamenti sia per i viaggiatori d’affari sia per i turisti.

Grazie anche all’attivazione della nuova tratta ferroviaria Napoli-Cancello, i tempi di percorrenza risultano particolarmente competitivi: circa tre ore e mezza tra Bari e Napoli e circa cinque ore tra Lecce e Napoli.

Secondo quanto evidenziato da Ferrovie dello Stato, il nuovo servizio rappresenta una prima fase del più ampio progetto infrastrutturale legato alla realizzazione della linea Alta Velocità/Alta Capacità Napoli-Bari. Una volta completati i lavori dell’intera infrastruttura, i tempi di viaggio tra le due città saranno ulteriormente ridotti, con benefici significativi per la mobilità, l’economia e il turismo dell’Italia meridionale.

L’attivazione del collegamento diretto segna dunque un ulteriore passo avanti nel potenziamento della rete ferroviaria del Sud, rafforzando il ruolo di Napoli come hub strategico dei collegamenti nazionali e offrendo ai cittadini pugliesi una nuova opportunità di viaggio veloce e senza interruzioni.

Lo riporta La Gazzetta del Mezzogiorno.it