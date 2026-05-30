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Home // Cronaca // Incidente stradale in via Sprecacenere: feriti padre e figlia sedicenne

FOGGIA SPRECACENERE Incidente stradale in via Sprecacenere: feriti padre e figlia sedicenne

Fortunatamente entrambi indossavano regolarmente il casco, circostanza che avrebbe contribuito a limitare le conseguenze dell'incidente.

Incidente stradale in via Sprecacenere: feriti padre e figlia sedicenne

Incidente stradale in via Sprecacenere: feriti padre e figlia sedicenne

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
30 Maggio 2026
Cronaca // Foggia //

Paura questa mattina in via Sprecacenere, dove una moto con a bordo un uomo e la figlia di 16 anni è uscita fuori strada nei pressi di una curva.

Per cause ancora in corso di accertamento, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo fuori carreggiata. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure ai due feriti prima di trasferirli in ambulanza al Pronto Soccorso.

Fortunatamente entrambi indossavano regolarmente il casco, circostanza che avrebbe contribuito a limitare le conseguenze dell’incidente.

Secondo le prime informazioni, la giovane non avrebbe riportato ferite gravi, mentre il padre resta sotto osservazione per ulteriori accertamenti medici.

Le autorità competenti stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’accaduto.

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