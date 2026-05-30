Lettera a StatoQuotidiano “per conto” di Armando Li Bergolis: «Voglio riprendere in mano la mia vita»

MONTE SANT’ANGELO – A pochi giorni dal ritorno in libertà dopo oltre vent’anni di detenzione, Armando Li Bergolis ha fatto pervenire ieri sera a StatoQuotidiano una lettera, attraverso una privata, nella quale affida alle pagine del nostro giornale alcune riflessioni sul lungo periodo trascorso in carcere e sulla sua vicenda giudiziaria.

Li Bergolis, 51 anni, originario di Monte Sant’Angelo, è stato tra i principali imputati del processo Iscaro-Saburo, il maxi procedimento che nel 2004 portò a decine di arresti e che rappresentò uno dei passaggi centrali nell’accertamento giudiziario dell’esistenza della cosiddetta mafia garganica. Nel processo venne condannato a 27 anni di reclusione.

Nella lettera ricevuta dalla redazione, Li Bergolis ripercorre gli anni trascorsi in carcere, compresi quelli sottoposti al regime del 41-bis, sostenendo di aver pagato il proprio debito con la giustizia ma contestando, al tempo stesso, la correttezza di alcuni passaggi processuali che hanno portato alla sua condanna.

«Oggi voglio riprendere in mano la mia esistenza e vivere con la mia famiglia e gli affetti più cari», scrive nel documento inviato a StatoQuotidiano.

Nelle sue dichiarazioni, Li Bergolis afferma inoltre che alcune carte processuali evidenzierebbero anomalie che, a suo dire, dovranno essere approfondite nelle sedi giudiziarie competenti. Tra i punti richiamati nella lettera vi è il riferimento alle intercettazioni ambientali che costituirono uno degli elementi centrali dell’impianto accusatorio del processo Iscaro-Saburo, intercettazioni che l’ex detenuto definisce una «prova regina» da rivalutare.

Si tratta di affermazioni che riflettono esclusivamente la posizione espressa da Li Bergolis e che si inseriscono nel quadro di sentenze passate in giudicato e di provvedimenti giudiziari che hanno definito la sua responsabilità nei procedimenti che lo hanno riguardato.

Ad assistere Armando Li Bergolis è l’avvocato Michele Arena, che segue la sua posizione legale.

La lettera si conclude con un appello a non essere nuovamente identificato soltanto attraverso il proprio passato giudiziario. «Voglio semplicemente tentare di riprendere il percorso della mia vita», scrive, annunciando quella che definisce come la volontà di raccontare ulteriori aspetti della propria vicenda personale e processuale.

La redazione di StatoQuotidiano pubblica la notizia nel rispetto del diritto di cronaca e del principio di completezza dell’informazione, riportando integralmente l’esistenza e il contenuto della comunicazione ricevuta.

Dopo Ventisette anni di carcere, quindici dei quali passati inghiottito nel buio del regime del 41-bis metà della mia vita è stata cancellata da innocente.

Oggi voglio riprendere in mano la mia esistenza e vivere con la mia famiglia e gli affetti più cari.

Le sentenze si rispettano ed io ho espiato la mia pena anche se non la considero giusta. ho comunque pagato il mio conto con la giustizia ma non posso tacere e non riferire che le carte dei processi che mi hanno condannato rivelano anomalie che verranno approfondite nelle sedi giudiziarie.

In tutti questi 22 anni i giornalisti hanno riempito le pagine dei giornali scrivendo fiumi di parole basate su prove che per amore di verità dovranno essere rivalutate.

Tutto il mio processo si è retto su quella che hanno sempre definito la “prova regina”: le intercettazioni ambientali abusive di Orti Ferenti sbobinate e trascritte fuori dai luoghi consentiti dalla legge e perciò senza tutela e garanzia di verità e fedeltà… una vera e propria trappola.

Tutto ciò che avete letto finora rappresenta soltanto l’inizio, una minima parte della fitta rete di ingiustizie e storture procedurali che ho dovuto subire sulla mia pelle in oltre vent’anni.

Voglio semplicemente tentare di riprendere il percorso della mia vita e non credo sia giusto restare in silenzio ed essere nuovamente etichettato da tutti come un capo mafia.

Armando Li Bergolis