MANFREDONIA – Cresce la preoccupazione tra residenti e commercianti di via della Croce, all’angolo con via Tito Minniti, dove nelle ultime settimane si starebbe registrando una massiccia presenza di blatte nelle strade e nelle aree circostanti. Attraverso un appello rivolto alle autorità competenti, i cittadini chiedono un intervento immediato di verifica e disinfestazione.

“C’è un’invasione di blatte in corso. Chiediamo urgentemente un aiuto e un sopralluogo da parte degli enti preposti”, segnalano alcuni residenti e titolari delle attività commerciali della zona.

Il fenomeno, particolarmente frequente nei mesi più caldi, sta suscitando preoccupazione sia per le condizioni igienico-sanitarie sia per il disagio arrecato a chi vive e lavora nel quartiere.

La segnalazione arriva mentre il tema delle infestazioni da insetti è tornato d’attualità anche nel capoluogo. A Foggia, infatti, nelle scorse settimane la sindaca Maria Aida Episcopo ha disposto un’ordinanza urgente finalizzata al contenimento e alla prevenzione della proliferazione di blatte e altri insetti infestanti, prevedendo specifiche misure di igiene e interventi straordinari nelle aree maggiormente interessate dal fenomeno.

I residenti di Manfredonia auspicano che anche nella zona di via della Croce possano essere effettuati al più presto controlli e operazioni di disinfestazione per verificare l’entità del problema e ripristinare condizioni di maggiore sicurezza e vivibilità.

A cura di Giuseppe de Filippo.