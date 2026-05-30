Edizione n° 6081

BALLON D'ESSAI

COMUNE LATERZA // Lite in Comune tra il neosindaco e il comandante della Municipale, entrambi finiscono in ospedale
29 Maggio 2026 - ore  08:30

CALEMBOUR

COCAINA DROGA // Cocaina nel doppiofondo di un’auto: sequestra droga per 9 milioni di euro, arrestate due persone
29 Maggio 2026 - ore  10:34

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Manfredonia, assaltato nella notte il bancomat BPER in Piazza Marconi

MANFREDONIA BANCOMAT Manfredonia, assaltato nella notte il bancomat BPER in Piazza Marconi

L’ordigno utilizzato per il colpo ha causato ingenti danni alla struttura dell’istituto bancario, svegliando e allarmando i residenti della zona

Manfredonia, assaltato nella notte il bancomat BPER in Piazza Marconi

Assalto bancomat BPER Manfredonia - PH: Luigi Guerra

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
30 Maggio 2026
Cronaca // Manfredonia //

Momenti di forte tensione nella notte a Manfredonia, dove intorno alle 3:50 un gruppo di malviventi ha assaltato lo sportello bancomat della filiale BPER di Piazza Marconi, provocando una violenta esplosione.

L’ordigno utilizzato per il colpo ha causato ingenti danni alla struttura dell’istituto bancario, svegliando e allarmando i residenti della zona.

Sul posto sono intervenute immediatamente le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per identificare i responsabili dell’assalto e ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. Al vaglio anche l’ammontare del denaro eventualmente sottratto durante il colpo.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

“Ma non sempre ci sarà un padrone da servire” (Giuseppe de Filippo)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO