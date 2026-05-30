Momenti di forte tensione nella notte a Manfredonia, dove intorno alle 3:50 un gruppo di malviventi ha assaltato lo sportello bancomat della filiale BPER di Piazza Marconi, provocando una violenta esplosione.

L’ordigno utilizzato per il colpo ha causato ingenti danni alla struttura dell’istituto bancario, svegliando e allarmando i residenti della zona.

Sul posto sono intervenute immediatamente le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per identificare i responsabili dell’assalto e ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. Al vaglio anche l’ammontare del denaro eventualmente sottratto durante il colpo.