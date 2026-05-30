Manfredonia, assalto al bancomat BPER. Marasco: “Servono misure urgenti per sicurezza e ordine pubblico”

Un’interrogazione a risposta scritta e orale è stata presentata in merito alla violenta esplosione che ha colpito lo sportello bancomat BPER di Piazza Marconi a Manfredonia, episodio avvenuto nella notte e che ha provocato allarme tra i residenti e danni alla struttura nel pieno centro cittadino.

L’atto è stato firmato dal consigliere comunale e capogruppo del gruppo misto Giuseppe Marasco, che ha indirizzato il documento al sindaco e al presidente del Consiglio comunale, con copia al Ministero dell’Interno, al Prefetto e al Questore di Foggia e al Comando provinciale dei Carabinieri.

Nel testo viene ricostruito l’episodio, avvenuto intorno alle 3.52, quando ignoti avrebbero utilizzato un ordigno esplosivo contro lo sportello automatico della banca. L’esplosione avrebbe causato forte apprensione tra i cittadini e danni materiali alla struttura, senza però che il colpo andasse a segno. I malviventi si sarebbero dati alla fuga senza bottino.

Secondo quanto riportato nell’interrogazione, sul posto sono intervenute forze dell’ordine, Carabinieri, Polizia di Stato e Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area.

Marasco evidenzia inoltre come Manfredonia disponga di una presenza articolata di presidi di sicurezza, tra cui Commissariato di Polizia, Compagnia dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale, Carabinieri Forestali e Capitaneria di Porto, sottolineando la gravità dell’accaduto nonostante la presenza diffusa delle forze dell’ordine.

Nel documento si richiama anche il rischio legato a episodi analoghi già verificatisi in altri comuni del territorio.

Tra le questioni poste all’amministrazione comunale, il consigliere chiede di conoscere le informazioni ufficiali sull’accaduto e sullo stato delle indagini, oltre a chiarimenti sull’eventuale convocazione di un tavolo per l’ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura.

Viene inoltre sollecitato un potenziamento dei controlli nelle ore notturne, con particolare attenzione alle aree sensibili come Piazza Marconi, Corso Manfredi, il lungomare e le zone commerciali, insieme a misure di prevenzione più efficaci per gli istituti di credito, tra cui sistemi anti-intrusione avanzati, nebulizzatori e videosorveglianza collegata in tempo reale alle centrali operative.

Ulteriori richieste riguardano il rafforzamento della videosorveglianza comunale e l’eventuale integrazione delle telecamere private con la sala operativa della Polizia Locale, oltre a iniziative di comunicazione per tranquillizzare cittadini ed esercenti del centro storico.

Il consigliere chiede infine una risposta scritta e la discussione in Consiglio comunale, sottolineando la necessità di interventi urgenti per la tutela della sicurezza pubblica.

Lo riporta su Facebook, Giuseppe Marasco.