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MANFEDONIA 2 GIUGNO Manfredonia celebra il 2 Giugno: programma delle iniziative per l’80° anniversario della Repubblica Italiana

L'Amministrazione comunale ha organizzato una serie di appuntamenti istituzionali e commemorativi che coinvolgeranno autorità civili, militari, associazioni e cittadini

Manfredonia celebra il 2 Giugno: programma delle iniziative per l’80° anniversario della Repubblica Italiana

2 giugno - Fonte Immagine: ilsole24ore.com

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
30 Maggio 2026
Eventi // Manfredonia //

MANFREDONIA – La città di Manfredonia si prepara a celebrare la Festa della Repubblica Italiana, in programma lunedì 2 giugno 2026, in occasione dell’80° anniversario della nascita della Repubblica (1946-2026). L’Amministrazione comunale ha organizzato una serie di appuntamenti istituzionali e commemorativi che coinvolgeranno autorità civili, militari, associazioni e cittadini.

Le celebrazioni prenderanno il via alle ore 8.00 con il concerto itinerante per le vie cittadine del Concerto Bandistico Città di Manfredonia, che accompagnerà il risveglio della città nel giorno dedicato all’unità nazionale e ai valori democratici della Repubblica.

Alle ore 10.00 è previsto il ritrovo delle autorità civili e militari presso la sede municipale, dove verrà deposta una corona d’alloro al Milite Ignoto, in segno di omaggio ai caduti e a quanti hanno sacrificato la propria vita per la Patria.

La mattinata proseguirà alle ore 10.30 nella Villa Comunale, con la deposizione di una corona al Monumento ai Caduti di tutte le guerre e il saluto istituzionale del sindaco Domenico La Marca.

Le iniziative riprenderanno nel tardo pomeriggio. Alle ore 18.15 è fissato il ritrovo delle autorità civili e militari e delle associazioni presso la Villa Comunale. Da qui, alle ore 18.30, partirà il tradizionale corteo tricolore diretto verso Piazza del Popolo.

Il momento conclusivo della giornata si terrà alle ore 19.00 con la lettura degli articoli della Costituzione Italiana in Piazza del Popolo, un’iniziativa simbolica volta a ricordare i principi fondamentali che guidano la vita democratica del Paese.

L’Amministrazione comunale invita tutta la cittadinanza a partecipare alle celebrazioni, condividendo una ricorrenza che rappresenta uno dei momenti più significativi della storia nazionale e della vita democratica italiana.

“Viva la Repubblica”, il messaggio che accompagna il programma delle manifestazioni predisposte dal Comune di Manfredonia per celebrare l’importante traguardo degli ottant’anni della Repubblica Italiana.

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