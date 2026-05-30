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Manfredonia, esplode il bancomat della BPER in Piazza Marconi: “Sembrava un terremoto”

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
30 Maggio 2026
Stato news //

Manfredonia, esplode il bancomat della BPER in Piazza Marconi: “Sembrava un terremoto”

MANFREDONIA – Notte di paura a Manfredonia, dove intorno alle 3:52 un gruppo di malviventi ha preso di mira lo sportello bancomat della BPER Banca in Piazza Marconi.

L’assalto è stato compiuto mediante un ordigno che ha provocato una fortissima esplosione, avvertita distintamente in diverse zone della città. Il boato ha svegliato decine di residenti, molti dei quali hanno raccontato di aver vissuto momenti di grande paura.

“Sembrava un terremoto”, è il commento ricorrente raccolto tra i cittadini della zona, allarmati dall’intensità della deflagrazione che ha fatto tremare porte, finestre e abitazioni circostanti.

L’esplosione ha causato ingenti danni allo sportello automatico. Secondo le prime informazioni, la violenza dell’urto avrebbe scaraventato parti della struttura a notevole distanza: uno degli sportelli sarebbe arrivato fino all’ingresso della vicina Capitaneria di Porto.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i Carabinieri, gli agenti della Polizia di Stato e i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e ad avviare i primi accertamenti.

Stando alle informazioni finora disponibili, il colpo non sarebbe andato a segno: i malviventi sarebbero stati costretti a fuggire senza riuscire a impossessarsi di denaro.

Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per identificare gli autori dell’assalto e ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. Al vaglio degli investigatori anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.

L’episodio riaccende l’attenzione sul fenomeno degli assalti agli sportelli bancomat che, negli ultimi anni, ha interessato diverse località della provincia di Foggia e dell’intera regione.

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