Manfredonia, esplosione del bancomat BPER. La Marca: “Provincia di Foggia territorio attenzionato da bande criminali”

Sono le parole del sindaco di Manfredonia, Domenico La Marca, a commentare quanto accaduto nella notte in città, dove un’esplosione ha colpito lo sportello bancomat della BPER in pieno centro abitato. Un episodio che, secondo il primo cittadino, conferma come la Provincia di Foggia resti un territorio attenzionato da bande criminali, con segnali di forte criticità sul fronte della sicurezza.

Nel suo intervento, La Marca evidenzia come l’azione dei malviventi dimostri una percezione di relativa impunità e facilità operativa, inserita in un contesto che richiede un rafforzamento complessivo del controllo del territorio. Il sindaco richiama inoltre il ruolo delle forze dell’ordine, sottolineando che il loro lavoro può essere più efficace solo attraverso la collaborazione attiva dei cittadini.

Al centro della riflessione anche il tema della sicurezza urbana, definita non come concetto astratto ma come presidio concreto e quotidiano del territorio, indispensabile per la qualità della vita delle comunità locali.

La Marca esprime quindi preoccupazione per la situazione generale, sostenendo che, nonostante le aspettative e gli annunci, le promesse sul potenziamento degli organici non sarebbero state pienamente mantenute. In particolare, la Provincia di Foggia e altre aree simili continuerebbero a soffrire una carenza di personale nelle forze dell’ordine, anche a fronte dei pensionamenti registrati.

Infine, il sindaco definisce l’episodio di Manfredonia come l’ennesima ferita per la città, colpita da azioni criminali che mirano a indebolire il tessuto sociale e a scoraggiare le comunità locali, ribadendo però la volontà di proseguire nel lavoro istituzionale per contrastare tali fenomeni e rafforzare la sicurezza del territorio.

Lo riporta su Facebook, Domenico La Marca – Sindaco.