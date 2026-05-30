MANFREDONIA (FG) – Tragedia nel tardo pomeriggio di oggi all’interno del supermercato Famila di Viale della Transumanza, dove un uomo di circa 80 anni è improvvisamente deceduto dopo essere stato colto da un malore.

Secondo le prime informazioni raccolte, l’anziano si sarebbe accasciato mentre si trovava all’interno dell’esercizio commerciale. Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli operatori sanitari del 118, che hanno tentato a lungo le manovre di soccorso.

Nonostante gli sforzi del personale medico, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Stando a quanto emerso, la vittima sarebbe stata affetta da pregresse patologie cardiache.

L’episodio ha suscitato profonda commozione tra i presenti e tra i dipendenti del supermercato, che hanno assistito alle fasi dei soccorsi.

Ulteriori accertamenti sono stati eseguiti per ricostruire con precisione quanto accaduto.